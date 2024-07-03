مفتي الجمهورية يهنئ أسامة الأزهري عقب أدائه اليمين الدستورية وزيرا للأوقاف

تقدَّم الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى أسامة الأزهري عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولِّي منصب وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة.

تهنئة وزير الأوقاف الجديد

وأعرب المفتي، في تهنئته اليوم الأربعاء، عن صادق دعواته لـ أسامة الأزهري أن يوفِّقَه الله تعالى في مسيرته وعمله في وزارة الأوقاف وخدمة الدعوة الإسلامية والعمل على تجديد الخطاب الديني بما يواكب متغيرات العصر.

وأكّد مفتي الجمهورية أنَّ «مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيدَ من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب»، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.