أيمن عاشور: جميع برامج التعليم مبنية على احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك العديد من الاتفاقيات التي تُجرى مع الجامعات والشركات الدولية في تخصصات مختلفة بشأن التعليم التكنولوجي، لضمان تدريب الطالب بكفاءة، وتجهيزه حتى يستطيع خوض سوق العمل بقوة.

ربط العلماء المصريين بالخارج بخطط التنمية

وأكد عاشور في لقاء على قناة «إكسترا نيوز»: «من ضمن المشروعات التي يُجرى العمل عليها أيضا، ربط العلماء المصريين بالخارج مع احتياجات الدولة وخطط التنمية، فضلا عن الاستفادة بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج، والتي تعتمد على العلاقات مع المراكز البحثية في الخارج والعلماء المصريين».

وواصل: «هناك العديد من المشروعات التي يجري العمل عليها، والتي لدينا رؤية في المستقبل لتطويرها، بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية بالجمهورية الجديدة».

برامج تعليمية مبنية على احتياجات سوق العمل

وأكد الوزير، أنه يتم ربط سواء التعليم الفني أو التكنولوجي أو التعليم ما قبل الجامعي بالتعليم الجامعي، مشددا على أن جميع البرامج التعليمية مبنية على احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، لذلك يتم التمهيد للطالب بكيفية إكسابه المهارات اللازمة للتعامل مع احتياجات الدولة وخطط التنمية الخاصة بها.