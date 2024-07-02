معلومات عن أيمن عاشور وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة

أكد مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»، استمرار وزير التعليم العالي في منصبه، في التشكيل الحكومي الجديد، الذي يضمن كفاءات من ذوي الخبرات المتميزة، وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

السيرة الذاتية

ووفقا للسيرة الذاتية المعلنة للدكتور أيمن عاشور منذ توليت وزير التعليم العالي والبحث العلمي في أغسطس 2022 حتى الآن؛ فهو تقلد المنصب التالية:

- نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشؤون الجامعات من 22 ديسمبر 2019 - حتى أغسطس 2022.

- المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية.

- أستاذ العمارة والتخطيط العمراني والإسكان - بكلية الهندسة جامعة عين شمس من 2005 حتى الآن.

الشهادات العلمية

- حصل على دكتوراه الفلسفة في العمارة والاسكان من معهد العمارة بموسكو عام 1993.

- حصل على دبلوم الدرسات العليا في التخطيط الحضري والإسكان من معهد دراسات الإسكان بنتردام في هولندا عام 1985.

- حصل على ماجستير العلوم الهندسية عام 1986 من كلية الهندسة - جامعة عين شمس.

- حصل على بكالريوس الهندسة عام 1982 من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

الوظائف السابقة

- عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس 27 أكتوبر 2014.

- وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة جامعة عين شمس من يناير 2013 حتى أكتوبر 2014.

- قائم بأعمال رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس من 23 نوفمبر 2014 حتى نوفمبر 2016.

- أستاذ ومحاضر زائر للعديد من الجامعات والهيئات المحلية والدولية.

أهم الإنجازات الشؤون الجامعات

- وضع رؤية للتعليم العالي وربطها بمسار التنمية الشاملة 2030 من خلال المبادئ السبعة الأساسية للجامعات المصرية، وتتلخص هذه الرؤية في تحقيق دور فاعل لوزارة التعليم العالي، والجامعات المصرية لدعم التنمية في مختلف المجالات الإقتصادية الإجتماعية، العمرانية والبيئية تحقيقا لإستراتيجية مصر للتنمية

- إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية.

- إنشاء 10 جامعات تكنولوجية.

- تدشين الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.