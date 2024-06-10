أيمن عاشور يسافر إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء التعليم العالي

غادر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين، متوجهًا إلى جمهورية روسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس BRICS' 2024، والذي ينعقد خلال الفترة من 10 إلى 11 يونيو الجاري بمدينة كازان الروسية.

وزير التعليم العالي

ويهدف الاجتماع إلى توسيع قاعدة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فيما لديها من مؤسسات تعليمية بحثية وإمكانات متاحة لعمل منصة تعليمية مشتركة تحقق أقصى استفادة ممكنة في العديد من المجالات وخاصة في مجالات (الطاقة، المصادر المائية، علوم الحاسب، البيئة، الطاقة المتجددة، الاقتصاد والعلوم الإنسانية، التكنولوجيا الزراعية)، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو التقدم.

وخلال الاجتماع يُلقي عاشور كلمة مصر، مُسلطاً الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي، ويبرز جهود وزارة التعليم العالي المصرية في تعزيز عوامل الابتكار والتأثير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية ودعم تبادل الطلاب والباحثين والتعاون في البرامج الدراسية المشتركة وتطوير البنية التحتية الأكاديمية، فضلًا عن تعزيز التعاون في المجالات البحثية المشتركة.

ومن المقرر أن يزور عاشور جامعة البحث العلمي النووية MEPHI وزيارة الجامعة الوطنية للبحوث MPEI ومعهد موسكو المعماري، فضلًا عن تفقد أحد المعارض التعليمية.

ويعقد وزير التعليم العالي عددًا من اللقاءات الهامة؛ لبحث آليات وسُبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

يضم الوفد المصري الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور محمد السرجاني المُلحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية في روسيا.