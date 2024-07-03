عضو بـ«النواب»: الحكومة الجديدة نقلة نوعية في مسيرة تنمية الوطن

قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن الحكومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة تنمية الوطن، مشيرة في بيان صحفي إلى اختيار الكفاءات البارزة لتولي المسؤوليات الوزارية يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التقدم والتنمية، لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط، ودعم الشباب واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

التحديات الكبيرة

وأكدت أن الحكومة تواجه العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب جهدا مشتركا ورؤية استراتيجية متكاملة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة الجديدة والنواب ومنظمات المجتمع المدني لدعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.

النمو الاقتصادي

وأشارت إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد من أهم الملفات التي تتطلب جهودا كبيرة من الحكومة الجديدة، فضلا عن تطوير منظومة التعليم ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وتابعت «ضرورة تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الاستثمار في تحسين البنية التحتية وتوفير سكن لائق للمواطنين، وتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب والجريمة».