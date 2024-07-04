ظاهرة غريبة.. حفلات زفاف فردية لليابانيات في ثورة اجتماعية جديدة

ظاهرة اجتماعية فريدة من نوعها، تشهدها اليابان، بعد لجوء بعض الفتيات إلى عقد حفلات زفاف دون وجود عريس، في خطوة تعكس تغيرًا جذريًا في مفاهيم الزواج والاكتفاء الذاتي للمرأة اليابانية.

مخاوف من انتشار الزيجات الفردية

صحيفة «South China Morning Post»، كشفت في تقرير لها عن ظاهرة زواج النساء من أنفسهن، حيث تقيم بعض الفتيات احتفالات ضخمة تشبه حفلات الزفاف التقليدية، لكن دون وجود شريك، لأسباب عدة ليس ضمنها العزوف عن الزواج بشكل نهائي.

تنوعت دوافع هذه الظاهرة، فبينما تسعى بعض النساء إلى ارتداء فستان الزفاف الأبيض وتحقيق حلمهن الشخصي، تبحث أخريات عن طريقة للاحتفاء بنجاحاتهن وإنجازاتهن في الحياة، واستخدام تلك الحفلات تعبيرًا عن الفخر بالإنجازات وتحقيق العديد من الأحلام على مدار السنوات الماضية.

الممثلة اليابانية مانا ساكورا، تأتي من بين أشهر من اتبعن هذا الاتجاه، بعدما أقامت حفل زفافها الفردي في مارس 2019، معلنة تعهدها بحب نفسها ورعايتها مدى الحياة، في خطوة امتنان للنفس لا علاقة لها برفض الزواج كما قالت في وقت سابق.

ساكورا تؤكد أن زواجها من نفسها لا يعني رفضها فكرة الزواج من رجل، بل هو احتفال بِذاتها واستقلالية قرارها، إذ استلهمت فكرة زواجها من نفسها من مدونة قرأتها، ومنذ ذلك الحين، بدأت تركز على إسعاد نفسها وتحقيق طموحاتها.

وتشمل طقوس زواج المرأة من نفسها التخطيط الكامل للحفل، من دعوة الضيوف إلى اختيار فستان الزفاف وإقامة جلسة تصوير احترافية، فيما تشير إحصائيات حكومية يابانية إلى أن عام 2023 شهد أدنى معدل للزواج في البلاد، حيث تم تسجيل أقل من 500 ألف حالة زواج.

ويرى البعض في ظاهرة حفلات الزواج بهذه الطريقة علامة على تغيرات اجتماعية عميقة في اليابان، حيث باتت المرأة اليابانية أكثر قدرة على إعالة نفسها وتحقيق طموحاتها دون الحاجة إلى الاعتماد على الرجل. كما تُشير إلى رغبة متزايدة لديهن في التحرر من الأعراف والتقاليد الاجتماعية.