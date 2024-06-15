زواج جورج كلوني وامل علم الدين مهدد.. قد ينفصلان قريبا

كشفت مجلة In Touch Weekly، أن زواج النجم العالمي جورج كلوني، والمحامية الدولية أمل علم الدين، يواجه خطر الانفصال بعدما استمر لمدة 10سنوات.

وأكد مصدر خلال التقرير، أن الثنائي كل منهما يهتم بعمله أكثر من الآخر، حيث يقيم جورج كلوني حاليا في نيويورك، بعيدا عن أمل لاهتمامه بمشروعاته السينمائية، بينما أمل هي الأخرى تهتم بعملها في مجال حقوق الإنسان، وتوقع المصدر أن يحدث الطلاق بينهما قريبا.

معلومات عن جورج كلوني

چورچ كلونى مواليد 6 مايو 1961 وهو منتج أفلام، وممثل تيليڤزيون، و ممثل أفلام، و مخرج أفلام، وسيناريست، وكاتب، وممثل صوت، بدأ مسيرته الفنيه سنة 1978 بالتمثيل فى التلفزيون، وبعدها اكتسب شهرة عالمية بسبب دور الدكتور دوج روس فى المسلسل الدرامب «آي آر» بين عامي 1994 و1999.

نشأ في أسرة راقية؛ فوالده هو الصحفي والمنشط التلفزيوني نيك كلوني، ووالدته نينا كانت ملكة جمال، وعملت عارضة للأزياء.

تعود أصوله من جهة الوالد إلى أيرلندا، التي هاجر منها جده الكبير نيكولاس كلوني، و ترعرع في وسط كاثوليكي صارم.