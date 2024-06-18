بكتيريا آكلة اللحوم تنتشر في اليابان.. ورفع حالة التأهب للقصوى

أعلن مسؤولو الصحة في اليابان في حالة تأهب قصوى بعد الإبلاغ عن ما يقرب من 1000 حالة إصابة مميتة في جميع أنحاء البلاد، وينتشر بكتيريا «آكلة اللحوم» المعروف باسم متلازمة الصدمة السمية العقدية) بسرعة قصوى، وتؤدي إلى الوفيات في غضون أقصى مدة 48 ساعة، بحسب ما ذكرته قناة «إن دي تي في».

ما هي بكتيريا آكلة اللحوم؟

بكتيريا آكلة اللحوم هي عدوى بكتيرية نادرة ولكنها شديدة تسببها بكتيريا المجموعة «A» العقدية، ويحدث ذلك عندما تدخل هذه البكتيريا إلى الأنسجة العميقة ومجرى الدم، وتطلق السموم التي تسبب استجابة سريعة وخطيرة في الجسم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في حين أنه من النادر أن يقوم شخص مصاب بكتيريا آكلة اللحوم بنقل العدوى إلى الآخرين مباشرة، إلا أن حالات العدوى الأقل خطورة مع بكتيريا المجموعة A يمكن أن تتطور إلى بكتيريا «آكلة اللحوم» إذا لم يتم علاجها.

أعراض بكتيريا آكلة اللحوم

ويبدأ أن بكتيريا آكلة اللحوم تبدأ بأعراض أولية مثل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والغثيان والقيء، وفي غضون 24 إلى 48 ساعة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وفشل الأعضاء، وسرعة ضربات القلب، والتنفس السريع.

وعادةً ما تسبب المكورات العقدية من المجموعة أ (GAS) التهاب الحلق عند الأطفال، ولكن عند البالغين يمكن أن تؤدي إلى أعراض خطيرة مثل ألم الأطراف والتورم والحمى وانخفاض ضغط الدم، فيمكن أن يتفاقم هذا الأمر بسرعة ويؤدي إلى موت الأنسجة، ومشاكل في التنفس، وفشل الأعضاء، وأحيانًا الوفاة، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

والرعاية الطبية المبكرة مهمة جدًا لعلاج هذه الأعراض الشديدة ومنع المضاعفات.

وقاية بكتيريا آكلة اللحوم

وتتضمن الوقاية من بكتيريا آكلة اللحوم ممارسة النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين بانتظام وتغطية فمك أثناء السعال والعطس.

واعتني بالجروح بشكل صحيح واطلب الرعاية الطبية في حالة وجود أي علامات للعدوى، ويساعد هذا على منع البكتيريا من التسبب في المزيد من العدوى التي قد تؤدي أحيانًا إلى الإصابة بكتيريا آكلة اللحوم.

تشخيص بكتيريا آكلة اللحوم

ويتضمن تشخيص بكتيريا آكلة اللحوم عدة اختبارات، بما في ذلك اختبارات الدم للكشف عن البكتيريا العقدية من المجموعة A وفحص وظائف الأعضاء، ويتم تأكيد التشخيص عندما يكون شخص ما مصابًا بعدوى بكتيريا المجموعة «A» مع انخفاض ضغط الدم وعلامات فشل عضوين أو أكثر، مثل مشاكل الكلى أو الكبد.

علاج بكتيريا آكلة اللحوم

يتضمن علاج STSS إعطاء مضادات حيوية قوية من خلال الوريد لقتل البكتيريا. يتلقى المرضى أيضًا سوائل لتثبيت ضغط الدم ومساعدة أعضائهم على العمل بشكل صحيح.

في الحالات الشديدة، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالة الأنسجة المصابة ومنع المزيد من المشاكل، من المهم الحصول على العلاج بسرعة لتحسين فرص الشفاء وتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة أو الوفاة بسبب بكتيريا آكلة اللحوم.