وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف تفاصيل جديدة لمؤامرة التهجير القسري لأهالي غزة لمصر
كتب:
فادية إيهاب
03:14 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
غزة
كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن وجود نوايا مسبقة لدي تل أبيب لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى مصر.
تفاصيل الوثيقة المسربة
وأشارت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023 إلى أنَّ التهجير القسري لسكان غرْة إلى مصر سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد.
وحددت الوثيقة 3 عمليات لتنفيذ هذا السيناريو، أولها إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء دون عودة.