وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف تفاصيل جديدة لمؤامرة التهجير القسري لأهالي غزة لمصر

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن وجود نوايا مسبقة لدي تل أبيب لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى مصر.

تفاصيل الوثيقة المسربة

وأشارت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023 إلى أنَّ التهجير القسري لسكان غرْة إلى مصر سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد.

وحددت الوثيقة 3 عمليات لتنفيذ هذا السيناريو، أولها إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء دون عودة.