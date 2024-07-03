وزير العدل: تقديم الخدمات للمواطن بسهولة ويسر أهم أولوياتي

تحدث المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عن أهم الملفات التي ستكون على طاولة حقيبة وزارة العدل في هذا التوقيت، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال وزير العدل إنَّ «أهم الملفات هي المحاكم والنيابات والشهر العقاري وإنجاز المواطن لخدمته في يسر وسهولة دون عناء أو تعب، فالهدف الأسمى هو إسعاد المواطن».

وتابع: «وزارة الداخلية تمثل بالنسبة لنا الأساس الذى تُبني عليه جميع الإجراءات الجنائية، ووزارة العدل تكمل التحقيق والمحاكمة، لتحقيق النتيجة المرجوة من الإجراءات الجنائية، وكذلك الأمر وزارة الاتصالات ودورها في الاستمرار لميكنة المحاكم».

وأكمل: «ومن حسن حظ وزارة العدل أن المستشار عمر مروان وزير العدل السابق اتبع منهج معين، ونحن سنسير على خطاه ونستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين».