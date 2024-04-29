«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف وزارة العدل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

مواعيد امتحانات وظائف وزارة العدل

من المقرر أن تبدأ امتحانات وظائف وزارة العدل، يوم 7 مايو المقبل وتستمر حتى 5 يونيو المقبل، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

مسابقة المعلمين

من ناحية أخرى، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم الشهر المقبل لنحو 18 ألف وظيفة معلم مساعد بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، محددًا الضوابط والشروط الخاصة بالتقديم للوظائف المطلوبة، والتخصصات والكليات المتاح لها التقديم في المسابقة، على أن يبدأ التقديم من 14 مايو المقبل، في مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي، والوظائف المتاح التقدم لها لمن يرغب، وتنطبق عليه الشروط تكون مساعد مادة للصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس الابتدائية.