وفد وزارة العدل يصل قنا لافتتاح عدد من فروع مكاتب الشهر العقاري

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر، والوفد المرافق لهم، في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري.

افتتاح عدد من مكاتب الشهر العقاري

وأشاد محافظ قنا بدور وزارة العدل في إنشاء عدد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين، مشيرا إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كل القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

وقال «قاسم»، إن الوزارة تعمل على تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية، مدعمة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.