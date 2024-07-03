من هو نائب وزير الخارجية الجديد؟.. سفير سابق بتونس ومدير المراسم

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، بأنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عيَّن السفير نبيل رياض حبشي نائبًا لوزير الخارجية.

مساعد وزير الخارجية الجديد

السفير نبيل رياض حبشي كان يشغل منصب مساعد أول وزير الخارجية، ومدير إدارة المراسم بالوزارة منذ عام 2020، وكان نائبًا عن وزير الخارجية السابق في عدد من المهام الداخلية والخارجية، حسبما أوضح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

وكان «حبشي» يشغل منصب سفير مصر في تونس، منذ عام 2016 حتى 2020، وقبلها عمل مساعدًا لوزير الخارجية للمراسم.

وشغل نبيل رياض حبشي منصب السفير المقيم لمصر في الدانمارك، وسفير مصر غير المقيم في لتوانيا، كما سبق له العمل نائبًا لرئيس بعثة في سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي.

نائب وزير الخارجية الجديد

وعمل نائب وزير الخارجية الجديد كدبلوماسي، ووزير مفوض في السفارات المصرية بباريس ولبنان والبرتغال، حسبما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، وهو من أسرة دبلوماسية ونجل المرحوم السفير رياض حبشي مساعد وزير الخارجية الأسبق.

يُذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، وأدى السفير بدر عبدالعاطي اليمين كوزير للخارجية خلفًا للسفير سامح شكري.