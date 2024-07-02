قصواء الخلالي: من المنطقي فصل وزارة الصناعة عن التجارة الخارجية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه حتى الآن وفقا للمصادر، فسوف يتم تعيين كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة.

ضم وزارة الصناعة للنقل

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك تساؤلات كثيرة بأوساط مختلفة عما يثار بشأن ضم وزارة الصناعة للنقل بقيادة كامل الوزير مشيرة إلى أن فصل الصناعة عن التجارة الخارجية أمر منطقي.

تابعت بأن اختيار كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائبا لرئيس الوزراء، يأتي من منطلق رؤية الدولة له بقدرته على التعامل في كثير من المواقف، لأنه رجل سياسي قوي لديه رؤية قادر على تنفيذها.

الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة

أضافت قصواء الخلالي، إنه تم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وغدا ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.