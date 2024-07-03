أبرز أولويات وزير البترول الجديد.. العمل على زيادة الاستكشافات

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه خلال الفترة المقبلة ستكون من أولويات عمل الوزارة، التركيز على زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، من خلال العمل على زيادة الاستكشافات، وكذلك ضخ العديد من التقنيات التكنولوجيا الجديدة، للمساهمة في زيادة الحقول.

وأضاف «بدوي» أنه سيكون هناك اهتماما كبيرا بالتعاون مع الشركات الأجنبية، وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة، والعمل على تقليل فاتورة الشركاء الأجانب، وسداد مستحقاتهم المالية.

اهتمام كبير بالعنصر البشري

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك اهتماما كبيرا جدا بالعنصر البشري وتدريبة وتنميته، وكذلك الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية، خاصة مع جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، خاصة أنها عنصر جذب أساسي للاستثمارات، وكذلك الاهتمام بمشاريع البتروكيماويات، وزيادة القيمة المضافة للعديد من المواد والصناعات، لتحقيق أكبر عائد دولاري للاقتصاد المصري، من خلال فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية إليها.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن أهداف المهندس كريم بدوي، وزير البترول الحالي، تأتي استكمالا لخطط وأولويات المهندس طارق الملا، الوزير السابق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الأهداف تشمل بشكل كبير جميع قطاعات وزارة البترول والثروة المعدنية، وسيكون هناك ضرورة كبيرة للاهتمام بطريقة ووسائل تحقيق هذه الأهداف للوصول إليها.

وضع خطة لتحقيق الأهداف

وأشار «أبو العلا» إلى أن أنه يجب أن يجري وضع خطة استراتيجية للوصول لهذه الأهداف وتحقيقها، وأن يكون هناك وضوح وشفافية لعرض المشكلات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ هذه الخطط.

وأكد أن القطاع لديه أمل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات، في ظل قيادة المهندس كريم بدوي، خاصة أن لدية خبرة كبيرة في المجال.