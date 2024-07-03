الأرض على موعد مع ظاهرة كونية نادرة.. نجم يظهر مرة واحدة في العمر

تستعد الأرض لاستقبال حدث كوني نادر يحدث مرة واحدة في العمر، كما وصفه علماء الفلك، إذ تستضيف سماء الأرض نجما منفجرا بعد سفره 3000 عام عبر المجرة، يمكن رؤيته بالعين المجردة في صورة جسم شديد السطوع خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

حدث كوني نادر

لم يتمكن علماء الفلك التنبؤ بدقة بالتاريخ المحدد لظهور النجم T Coronae Borealis، أو كما يعرف أيضا باسم T CrB في ليل كوكب الأرض، موضحين أنه رُصد لأول مرة منذ أكثر من 800 عام، ولم تتم رؤيته منذ عام 1946.

ويوضح علماء الفلك أن T CrB يتكون من نظام نجمي ثنائي يبعد نحو 3000 سنة ضوئية في مجرتنا درب التبانة، ويضم النجم قزما أبيض صغيرا بحجم الأرض يدور حول نجم عملاق أحمر أي نجم شبيه بالشمس في سنواتها الأولى، ويحدث الضوء الساطع للنجم نتيجة لانفجار نووي حراري متكرر يحدث داخل نظام النجوم الثنائية.

يُرى بالعين المجردة

وتوضح الدكتورة ريبيكا هونسيل، عالمة فلك في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا بولاية ماريلاند، إن ظهور النجم هو حدث فلكي نادر وسيكون مرئيًا في سماء الأرض لمدة أسبوع تقريبا حول كوكبة هرقل أو كوكبة الجاثي، متابعة أنه يمكن رؤيته بشكل أفضل باستخدام تطبيقات مخصصة لعلم الفلك على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

وتضيف هونسيل لـ «إندبندنت» أن ظهور هذا المشهد السماوي النادر يساعد في إلهام الجيل القادم من علماء الفلك لدراسة بنية وديناميكيات الانفجارات النجمية.