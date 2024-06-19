الوحش النائم.. مخاوف من استيقاظ ثقب أسود عملاق في درب التبانة

توهج كبير شهدته مجرة تقع على بعد نحو 360 مليون سنة ضوئية من الأرض، يشير إلى استيقاظ ثقب أسود هائل من سكونه والبدء في تغذية نفسه بالمواد القريبة منه، وهذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها علماء الفلك عملية استيقاظ كهذه وقت حدوثه، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز.

استيقاظ ثقب أسود عملاق

استخدم باحثين الفلك التلسكوبات الأرضية والمدارية لتتبع استيقاظ الثقب الأسود في قلب مجرة ​​تسمى «إس.دي.إس.إس1335+0728»، وتبين خلال عملية الرصد والتتبع أن كتلة الثقب الأسود الهائل الموجود في مجرة «إس.دي.إس.إس1335+0728» تبلغ نحو مليون مرة كتلة الشمس.

وفي إطار ما رصده علماء الفلك، تقول لورينا هيرنانديز جارثيا، عالمة الفيزياء الفلكية من جامعة فالبارايسو في تشيلي، وفقًا لسكاي نيوز، إن الثقوب السوداء الهائلة الكتلة تطلق أحيانا دفقات ضخمة من الجسيمات عالية الطاقة في الفضاء، وقد تكون البيئة المحيطة بالثقب الأسود الهائل استثنائية من حيث العنف، كونها تمزق النجوم وتبتلع أي مادة أخرى تطالها جاذبيتها.

مخاوف من استقاظ الثقب الوديع

وتابعت جارثيا، أنه يوجد ثقب أسود هائل في مركز مجرة ​​درب التبانة، تبلغ كتلته حوالي 4 ملايين مرة كتلة شمس المجرة، ويطلق عليه اسم القوس A، ووصفه بعض العلماء بالعملاق الوديع بسبب سكونه، مشيرة إلى أنه قد يحدث ذات يوم أن يتحول الثقب الوديع إلى وحش مخيف من خلال استيقاظه مثلما حدث في مجرة «إس.دي.إس.إس1335+0728» لكننا الآن لسنا في خطر، وربما إذا نشط فلن نلاحظ ذلك لأننا بعيدون جدا عن المركز.