وزير التربية والتعليم: سنعمل على تنمية وتطوير مهارات المعلمين

أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بتنصيبه وزيرا للتربية والتعليم، موضحا أنه سيجري العمل على تنمية المهارات بشكل قوي، فضلا عن تطوير المعلمين؛ لأنهم أساس العملية التعليمية، وسنعمل على تطوير التكنولوجي وتقليل الكثافة في الفصول.

وأوضح «عبد اللطيف» خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارات السابقة بنيت على اتجاه اعتماد الوسائل التعليمية في المقام الأول، على الفهم والاستيعاب والابتكار أكثر من الحفظ والتلقين، وسنكمل على ما سبق: «ربنا يعينا ونقدر نكمل حاجة كويسة».