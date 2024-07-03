«حياة كريمة» تهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بتشكيل الحكومة الجديدة

وجهت مؤسسة «حياة كريمة» خالص التهاني للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت المؤسسة ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق طموحات الشعب المصري في حياة كريمة، كما أكدت استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة الجديدة في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأعربت المؤسسة عن تمنياتها للحكومة الجديدة بكل التوفيق والسداد في مهامها الوطنية، وأن تكون عن حسن ظن الشعب المصري.