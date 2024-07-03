«حياة كريمة» تؤكد ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة التنمية

تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهاني للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تحقيق طموحات الشعب المصري

وأكدت «حياة كريمة» على ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق طموحات الشعب المصري في حياة كريمة.

تحسين جودة حياة المواطنين

كما تؤكد استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة الجديدة في تنفيذ كل المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، متمنية للحكومة الجديدة كل التوفيق والسداد في مهامها الوطنية، وأن تكون عند حسن ظن الشعب المصري.