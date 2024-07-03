«ابدأ» تهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بتشكيل الحكومة الجديدة

قدمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» خالص التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، داعيين الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وآملين تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، في أداء هذه المهمة العظيمة واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأكدت مبادرة «ابدأ» استمرار سعيها نحو تعزيز كافة سبل التعاون المشترك مع كل الجهات المعنية بالصناعة في الدولة، لتحقيق التكامل لدعم وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، لا سيما الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتغطي مستلزمات الإنتاج، كذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق اقتصاد تنافسي قوي.