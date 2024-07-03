قيس سعيد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في البيان الصادر عن الرئاسة: «رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر بيانًا مساء الثلاثاء 2 يوليو 2024 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024».

نية الترشح غير لم تظهر حتى الآن

ولم يشير «سعيد» الذي يتولى الحكم منذ 2019، عن نية ترشحه لولاية ثانية حتى الآن.

«سعيّد»، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية التونسية، وفي 25 يوليو 2021، وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.