وكيل «قوى النواب»: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة وأتت في وقت صعب

قالت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات الكبيرة سواء داخليا أم خارجيا بل أتت في وقت صعب، لافتة إلى أن الحكومة الجديدة ليست تشريفًا لكنها تحتاج لعمل مستمر وجهد كبير.

على الحكومة الجديدة العمل المستمر

وأشارت «درويش»، خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الفترة المقبلة تستلزم من الحكومة الجديدة العمل المستمر الدؤوب السريع لمواجهة التحديات وتحقيق إرضاء المواطن المصري، مؤكدة أن التحديات كان أثرها واضح على المواطن المصري خلال الفترة الماضية، وعلى الحكومة العمل على ضبط الأسواق وجمح الأسعار ولابد النظر للتضخم ومعدلاته بشكل مختلف.

عرض خطة ورؤية الحكومة على البرلمان

وشددت على أنها تنتظر عرض خطة ورؤية الحكومة على البرلمان على أن تكون واضحة ومحددة، وتشمل جميع الملفات، موضحة أن الحكومة الجديدة ستعمل على ملفات الصحة والتعليم وكهرباء، وهناك تحديات أمامها، والملفات متشابكة، لذا يجب العمل بروح الفريق.