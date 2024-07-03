حزب مستقبل وطن: الحكومة الجديدة تضم كفاءات في كل المجالات

هنأ حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات، مشيرا إلى أنها بمثابة بدء مرحلة جديدة من مراحل البناء.

التشكيل الوزاري ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة

ويعتبر حزب مستقبل وطن، أن التشكيل الوزاري جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطويرالأداء الحكومي لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، وهو الأمر الذي يلقى على عاتق الحكومة الجديدة ضرورة تحديد أولوياتها بصورة عاجلة وبدء العمل في كافة الملفاتوعلى راسها تعزيز الأداء الاقتصادي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

دعم مؤسسات الدولة

وأكد الحزب مواصلة نهجه الداعم لمؤسسات الدولة المصرية والمساند لأجهزتها التنفيذية في تحقيق رؤية القيادة السياسية المتصلة بالتنمية والتطوير لبناء الجمهورية الجديدة.