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«التنسيقية» تهنئ أعضاءها الخمسة على تجديد الثقة بهم كنواب للمحافظين

كتب:

محمد أباظة
08:03 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
أعضاء التنسيقية

أعضاء التنسيقية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاءها الخمسة، الذين تم تجديد ثقة القيادة السياسية بهم كنواب للمحافظين، وهم: «إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، حازم عمر نائب محافظ قنا، أعضاء مجلس الأمناء بالتنسيقية».

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأعضاءها التوفيق والنجاح والسداد في أداء مهمتهم خلال الفترة المقبلة، ومواصلة جهودهم لخدمة الوطن وتحقيق الصالح العام.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.