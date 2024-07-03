«التنسيقية» تهنئ حكومة مدبولي: تضم خبرات مشهود لها بالكفاءة

ذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أدت اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم، ويشمل 31 حقيبة وزارية، ويعد أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، بعد تغيير 23 حقيبة وزارية جاء مبشرا، حيث ضمّ التغيير الوزاري شخصيات مؤهلة وذوي خبرة ومشهود لها بالكفاءة.

الحكومة الجديدة

وأكدت التنسيقية، أنّ تشكيل الحكومة يأتي في ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية؛ وعلى الحكومة أن تكون مدركة لحجم التحديات وأن تكون على قدر المسؤولية ومستوى توقعات الشعب المصري العظيم وتلبي آماله وتطلعاته وطموحاته.

وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة الجديدة لوضع توجيهات القيادة السياسية والأهداف والقضايا التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكليفه للحكومة كأولوية خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها بذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين، والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، فضلاً عن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، إلى جانب إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المحافظين الجدد الذين تم اختيارهم في حركة المحافظين، مؤكدة ضرورة أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن، وأن تكون لديهم الكفاءة والمرونة والسرعة في الأداء والقدرة على حل المشكلات.

واختتمت التنسيقية: «نتمنى التوفيق والسداد للوزراء والمحافظين الذين تم اختيارهم في أداء مهامهم وتحقيق الأهداف المنشودة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن».