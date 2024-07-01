برلماني عن «التنسيقية»: ملف تمكين المرأة من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا في ذكرى الاحتفال بمرور 11 عاما على ثورة 30 يونيو، يجب أن نبرز واحدة من أهم مكتسباتها، وهو ملف تمكين المرأة، الذي عاد بنفع كبير على الأسرة المصرية، وكذلك ملف تمكين الشباب.

وتابع «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ هناك تمثيل إيجابي للمرأة في الوقت الحالي بالحياة السياسية، ولأول مرة في تاريخ العمل النيابي نرى هذا الكم الكبير من التمثيل النسائي في البرلمان، وكذلك على المستوى التنفيذي نرى تمثيلا نسائيا غير مسبوق للمحافظين، ناهيك عن إشغالهن مناصب نائبات المحافظ، ومساعدي الوزراء.

وأكد أهمية ملف تمكين المرأة، إذ أنه في غاية الأهمية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي من الأهمية بمكان، التوسع في هذا الملف وتمثيلها بمختلف توجهاتها، راجيا أن نرى ونلمس هذا الأمر في الحكومة المقبلة، مثلما حدث في الحكومة السابقة من توسع في تمثيل المرأة وهي نصف المجتمع وعماد الأسرة، وسينعكس إيجابيا بتواجد عناصر نسائية وكوادر قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.