مؤسس كتلة «الحوار الوطني» يشيد بانخفاض أعمار الوزراء الجدد ونوابهم

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار الوطني، إننا أمام تغيير واسع وشامل في الحكومة الجديدة، موضحا أنه رغم بقاء عدد قليل من الوزراء في مناصبهم، إلا أن هناك تغيرات ملحوظة في الوزارات نفسها.

تغيير حكومي شامل

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه لأول مرة نرى تغييرا حكوميا بشكل شامل، إذ لم يقتصر الأمر على الوزراء فقط، بل شمل المحافظين ونوابهم، مشيرًا إلى أهمية انخفاض أعمار الوزراء الجدد ونوابهم، مما يؤكد أن الدولة المصرية بها كثير من الشباب المخلصين الذين يستطيعون السير للأمام بوطنهم.

ووجه مؤسس كتلة الحوار الوطني التهنئة لكل الوزراء والمحافظين الجدد ونوابهم، آملًا أن يوفقهم الله في أعمالهم القادمة.

وأكد «عادل»، أن وزارة النقل والصناعة ستحمل مسؤولية كبيرة للغاية في الفترة القادمة؛ لأن الصناعات من أهم الملفات التي ستوفر فرص عمل للمواطنين.