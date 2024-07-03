عضو الحوار الوطني: على الحكومة مواصلة تحسين جودة البنية التحتية

ثمن طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني التشكيل الحكومي الجديد، مؤكّداً أنَّ الحقيبة الوزارية تضمنت أسماء وقامات لها باع واسع ورؤية فريدة، لافتًا إلى أنَّ الوزراء والمحافظين الجدد على قدر عال من الكفاءة والخبرة ما يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الموجودة بالقطاعات المختلفة، والعبور منها من أجل استمرار مسيرة البناء والنهضة.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ«الوطن» إنَّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسئولية مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، مشيرًا إلى أنَّ الوزراء الجدد عليهم سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء في المحاور الثلاث، مؤكّدًا ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية وتحسين جودة البنية التحتية.

ولفت إلى ضرورة وضع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني على رأس برنامج الحكومة الجديدة، في شكل مشروعات قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب، وإجراءات سريعة وناجزة تلبي احتياجات المواطن وقادرة على تحقيق مبدأ التكامل في الرؤى للاستجابة والتعامل مع التحديات الداخلية الراهنة.