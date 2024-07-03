وزير الشؤون النيابية بعد أداء اليمين الدستورية: سندعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنَّ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التواصل السياسي يعد إشارة باستمرار حالة الحوار، مبينًا أنَّ الحوار الوطني جزء من هذا التواصل، متابعًا: «مُكلفين بأن يكون لدينا صلات طيبة بالحوار الوطني وعلاقات جيدة معهم».

وأضاف وزير الشؤون النيابية في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز: «أشرف بكوني رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهذا الأمر سوف ييسر الأمور كثيرًا»، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني نفسها بعضها تشريعي وأخرى تنفيذي، والحكومة سوف تساعد في تنفيذ تلك المخرجات بعد العودة للرئيس السيسي.

وتابع، أن التواصل السياسي له علاقة بكل أطراف الدولة سواء الحكومة أو البرلمان أو الحوار الوطني أو الشارع أو الأحزاب والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم، مشيرا إلى أن كل الكتل الحية التي يمكن أن تكون كتل فاعلة في المجتمع مُكلفين كوزارة بالتواصل معها، سواء التواصل من أعلى إلى أسفل والعكس كذلك.

وأوضح: «فمثلا لو الحكومة لديها فكرة أو مشروع وهناك أطراف ذو شأن أو مصلحة، من المفيد جدا لجميع الأطراف أن يكن ذوي الشأن على علم فيما تفكر الحكومة وكيف تنوي تطبيق هذه السياسة أو البرنامج»، مشيرا إىل أنه من واجب الحكومة السماع لجميع المناقشات، فمن الممكن أن يُطرح تعديل أو تغيير، مؤكدا اهمية التواصل لجميع الأطراف مثلما ثبت في الحوار الوطني، وهذا الأمر شجع على أن يكن هناك طرف مؤسسي ويكون هناك طرف حكومي مشئول عن المسألة.

وأشار، إلى أن