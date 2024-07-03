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رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بتشكيل الحكومة: تضم نخبة من الكوادر المتميزة

كتب:

يسرا البسيوني
08:16 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بالتشكيل الجديد للحكومة، والتي تضم نخبة من الكفاءات والكوادر المصرية المتميزة.

قدرة الحكومة على الدفع بمصر نحو التقدم والاستقرار

وأعرب «العسومي» عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على الدفع بمصر نحو مزيد من التقدم والاستقرار والارتقاء بكل المجالات، وعلى المستويات كافة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي، الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة اختياره رئيسا لوزراء مصر، متمنيا له كل التوفيق والنجاح، ولمصر دوام التقدم والرخاء والازدهار.

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بقلم يسرا البسيوني