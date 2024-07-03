«صوت الشعب»: الحكومة الجديدة قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية

رحبت المهندسة مروة حسين بوريص، الأمين العام لحزب صوت الشعب، بتشكيل الحكومة الجديدة، وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الخبرة والكفاءة، التي تمكنهم من سرعة إيجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على محددات الأمن القومى وتخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق طفرة ملموسة فى المجالات الخدمية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة باعتبارها هدفا استراتيجيا فى مسيرة بناء الدولة.

20 حقيبة وزارية في التغيير الوزاري الجديد

وقالت المهندسة مروة بوريص، أن التغيير الوزاري يعد الأوسع فى تاريخ الحكومة، حيث ضم التغيير نحو 20 حقيبة وزارية، مؤكدة ثقتها فى التشكيل الوزارى الجديد، فى تحقيق التغيير الايجابى، وتلبية تطلعات وطموحات المواطنين فى مستقبل أفضل.وأضافت أن التأخير فى إعلان التشكيل الوزارى الجديد، يؤكد أن الاختيارات تمت بدقة شديدة، لاختيار أصحاب الخبرة والكفاءة، مما يعكس الثقة الكبيرة فى قدرة المسئولين الجدد على تحقيق الأهداف العامة والاستراتيجية للدولة المصرية.

وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن الحكومة الجديدة عليها أن ترتب أولويات المرحلة الراهنة، لاستعادة حالة الرضا الشعبي على أداء الحكومة، من خلال وضع أفكار وحلول خارج الصندوق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى مقدمتها التصدى بكل حسم لارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وإيجاد حلول مستدامة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.

ملفات ضخمة على مائدة الحكومة الجديدة

وأوضحت المهندسة مروة بوريص، أن الحكومة الجديدة أمامها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية على رأسها الحفاظ على الأمن القومى فى ظل التحديات والصراعات الإقليمية والدولية، وتحقيق الأمن والاستقرار، الذى يعتبر العامل الرئيسى لجذب الاستثمارات الأجنبية.