محمد الباز يطالب القطاع الخاص بتفعيل دور المساندة للدولة المصرية

قال الإعلامي محمد الباز إن مؤسسة حياة كريمة أصدرت بيانا منذ قليل، تقدمت من خلاله بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كما أكدت المؤسسة ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء، بالإضافة إلى تحقيق طموحات الشعب المصري في حياة كريمة.

وأضاف «الباز» خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، أن أي دولة في العالم لا يتم العمل فيها دون 3 أضلاع مهمة، وهي الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مطالبًا القطاع الخاص بمساندة الدولة المصرية بشكل فعال خلال الفترة المقبلة، فالدولة أصبحت أكثر آمنا واستقرارا.

وأشار أيضًا إلى بيان التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وجه التهنئة للمستشار محمود فوزي لتقلده منصب وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.