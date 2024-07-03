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محمد الباز: نحن أمام ثورة حقيقية في الحكومة المصرية

كتب:

عمرو هلال
07:54 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الإعلامي محمد الباز

الإعلامي محمد الباز

أكد الإعلامي محمد الباز، أن الشعب أمام ثورة حقيقية في الحكومة المصرية من خلال أكبر تغيير وزاري تشهده مصر في السنوات الأخيرة، موضحًا أن الحكومة ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات.

تحديد أولويات الحكومة

وأوضح «الباز»، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة»، أن الدولة المصرية لا يوجد فيها «تأييد على بياض»، فالجميع يطالب بضرورة تحديد أولويات للحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن.

التغيير الوزاري ركز على جودة الوزراء

وشدد على أن التغيير الوزاري الحالي هو الأضخم والأكبر والأشمل، مضيفًا: «نحن أمام ما يمكن تسميته بثورة كاملة على العمل الحكومي والتنفيذي في مصر، هذا التغيير الحكومي عمل على مراعاة الجودة في اختيار الوزارات، البني آدمين مثلهم مثل السلع، بمعنى أن كل سلعة لها درجة من الجودة، كذلك البني آدم لهم درجات من الجودة».

وتابع: «اختيار الوزراء الجدد والإبقاء على الوزراء في الحكومة السابقة تمت مراعاة أن يكونوا بأعلى درجة من درجات الجودة، الرئيس السيسي أصدر مجموعة من القرارات بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن القرار الأول يخص الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة الذي تم تعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة».

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بقلم عمرو هلال