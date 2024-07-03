التحالف الوطني يهنئ أعضاء مجلس الأمناء المُكلفين بحقائب وزارية

وجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة لعدد من أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الأمناء، لثقة القيادة السياسية بهم وتكليفهم بحقائب وزارية هامة ومؤثرة في التشكيل الوزاري الجديد.

ووجه التحالف التهنئة لكل من:

- الدكتورة مايا مرسي، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، لاختيارها وزيرة للتضامن الاجتماعي.

- المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني للتحالف الوطني، لاختياره وزيراً للمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- ⁠الشيخ أسامة الأزهري، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، لاختياره وزيراً للأوقاف.

- ⁠النائبة مارجريت صاروفيم، عضو مجلس أمناء التحالف وعضو المكتب التنفيذي، لاختيارها نائباً لوزيرة التضامن الاجتماعي.