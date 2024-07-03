بحضور تامر عبد المنعم.. بدء توافد صناع «نوستالجيا 80/ 90» على مسرح السامر

بدء منذ قليل، توافد صناع ونجوم العرض المسرحي «نوستالجيا 90/80»، على مسرح السامر بالعجوزة؛ لبدء العرض المسرحي الذي يخرجه الفنان تامر عبد المنعم.

تامر عبدالمنعم يكشف تفاصيل عرض «نوستالجيا 80/90»

وكشف الفنان تامر عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل عرض «نوستالجيا 80/90»، حيث قال إن فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات، سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية، التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

أبطال عرض «نوستالجيا 90/80»

وأضاف أن عرض «نوستالجيا 80/90» يلعب بطولته أعضاء فرقة السامر المسرحية، ورؤيته وإخراجه واستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، وتنتجه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقرر «عبد المنعم» أن يعرض «نوستالجيا 80/90» في جولة فنية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الإجازة الصيفية الحالية.