رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بحضور تامر عبد المنعم.. بدء توافد صناع «نوستالجيا 80/ 90» على مسرح السامر

كتب:

أحمد شعراني
08:21 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

بدء منذ قليل، توافد صناع ونجوم العرض المسرحي «نوستالجيا 90/80»، على مسرح السامر بالعجوزة؛ لبدء العرض المسرحي الذي يخرجه الفنان تامر عبد المنعم.

تامر عبدالمنعم يكشف تفاصيل عرض «نوستالجيا 80/90»

وكشف الفنان تامر عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل عرض «نوستالجيا 80/90»، حيث قال إن فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات، سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية، التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

أبطال عرض «نوستالجيا 90/80»

وأضاف أن عرض «نوستالجيا 80/90» يلعب بطولته أعضاء فرقة السامر المسرحية، ورؤيته وإخراجه واستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، وتنتجه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقرر «عبد المنعم» أن يعرض «نوستالجيا 80/90» في جولة فنية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الإجازة الصيفية الحالية.

اقرأ المزيد:

الفنانون يشيدون بعرض «نوستالجيا 90/80» لـ تامر عبدالمنعم: «بيعيد البهجة»

تامر عبدالمنعم يحرر محضرا ضد خادمته بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقته

تامر عبدالمنعم: فريد الديب توقف عن الحصول على الدواء قبل 7 أشهر من وفاته

تامر عبدالمنعم: سب الإخوان أخي المتوفى جعلني أعتزل التمثيل بعد «المشخصاتي 2»

تامر عبدالمنعم: القضايا لسه شغالة مع محمد فؤاد.. ووساطة عمرو دياب لم تنجح
بقلم أحمد شعراني