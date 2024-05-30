تامر عبدالمنعم يحرر محضرا ضد خادمته بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقته

حرر الفنان تامر عبد المنعم محضرا ضد الخادمة التي تعمل عنده بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، ومقتنيات أخرى من الشقة.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، يفيد فيه بحضور الفنان تامر عبدالمنعم إلى ديوان القسم، وحرر محضرا ضد الخادمة التي تعمل عنده وتدعى «هبة. ر» 35 عاما، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وساعتين، وهاتف محمول، وسماعات إير بود من داخل شقته، وتكثف مباحث الدقي جهودها لضبط المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.