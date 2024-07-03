خبير إعلامي: على الحكومة الجديدة تفعيل «الاتصال السياسي» (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن الدولة المصرية تعاني من فجوة في الاتصال السياسي، موضحًا أن الكثير من الوزراء في الحكومات المصرية المتعاقبة لم يكن الاتصال السياسي جزءًا من تكوينهم، ولم يسعوا أيضًا للتدريب في مجال الاتصال السياسي. وبالتالي، فإن عددًا من الأزمات التي حدثت في المجال السياسي والاجتماعي كان بسبب أزمات الاتصال.

تشكيل الحكومة الجديدة

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي جاء وسط تحديات كبيرة للغاية.

وتابع: «يجب أن تنظر جيدا لأهمية الاتصال السياسي كجزء أساسي من مهام الوزراء الجدد والحكومة بشكل عام، حتى يكون الاتصال السياسي ضمن مقومات الحقيبة الوزارية».