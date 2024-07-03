موقف القطاع الخاص من إجازة رأس السنة الهجرية.. الموعد وحجم المستفيدين

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص، والمقررة يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري.

وأوضح لـ«الوطن»، أن محمد جبران وزير العمل الجديد، سيصدر خلال ساعات، قرارا وزاريا باعتبار يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، يستفيد منها أكثر من 15 مليون عامل.

إجازة رأس السنة الهجرية .. الخميس بعد القادم

وأضاف أن قرار وزير العمل محمد جبران، بمنح العاملين بالقطاع الخاص يوم الخميس بعد القادم إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 هجرية، سيكون في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم، باعتبار يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

15 مليونا يستفيدون من إجازة رأس السنة الهجرية

وأشار المصدر، إلى أن هناك أكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص سيستفيدون من إجازة رأس السنة الهجرية 2024، سواء بالحصول عليها أو أجر مقابل عمل، إذ تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على جواز تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، إذا تتطلبت حاجة العمل تواجده في مقر العمل، شرط تعويضه بمثلي الأجر عن هذا اليوم.

جدير بالذكر أن هناك قرارا سابقا من رئيس مجلس الوزراء، نص على ترحيل الإجازات الرسمية، التي تصادف أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع ، كنوع من ضمان استمرار عمل المصالح الحكومية وتقديم الخدمات المواطنين، وعدم تعطلها خلال أيام الأسبوع.