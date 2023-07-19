موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023.. «مدفوعة الأجر»

إجازة رأس السنة الهجرية 2023، أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتكون غدا الخميس الموافق 20 يوليو 2023، للعاملين في الهيئات العامة، والوزارات، والمصالح الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

وقررت الحكومة أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2023، غدا الخميس الموافق 20 يوليو، بدلا من اليوم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

وتزامنا مع تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، قرر رئيس مجلس الوزراء، أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.