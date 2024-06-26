موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. مدفوعة الأجر للقطاع الحكومي والخاص

كشفت مصادر حكومية، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، مؤكدة أن هذه الإجازة وفقا لقوانين العمل رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بضوابط حددتها مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة ولائحته التنفيذية، ومواد قانون العمل 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، على أن تكون الإجازة بأجر كامل لجميع العاملين بالقطاعين.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، يصادف يوم الاثنين 8 يوليو المقبل، وفقا لما ذكرت الأجندة الرسمية للعطلات والإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية للعام الميلادي 2024، ووفقا لمركز البحوث الفلكية، الذي توقع أن يكون مولد هلال شهر المحرم 1446 هجرية قبل غروب شمس يوم الأحد 7 يوليو 2024 المقبل.

ترحيل موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024

ولفتت المصادر إلى أن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، يكون رسميا مع الأول من شهر المحرم 1446 هجرية، ويوافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024، لكن من المتوقع ترحيله إلى يوم الخميس 11 يوليو المقبل، كما هو متبع مع قرار وزاري سابق صادر عن مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع حرصا على عدم تعطيل المصالح والجهات الحكومية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين طوال أيام الأسبوع.

جدير بالذكر أن شهر يوليو يشهد حصول العاملين بالقطاعين الحكويم والخاص على إجازة أخرى يوم 23 يوليو 2024 بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى ثورة 1952.