حضور قوي للشباب بالحكومة الجديدة.. مينا عماد أصغر نائب محافظ بعمر 30 عاما

تمكين الشباب فى مصر من أهم قواعد الجمهورية الجديدة، التى أسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم فى 2013، ليتحقق الهدف الأساسى للتمكين فى إشراك الشباب فى صنع القرار، وتعزيز دورهم فى الحياة السياسية والإدارية، ما يعكس اهتمام الدولة بمستقبل أبنائها وقدرتهم على تحمل المسئوليات الوطنية.

ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة

وتعكس خطوة تعيين الشباب فى مناصب نواب ومساعدين للمحافظين رغبة الدولة فى ضخ دماء جديدة بالجهاز الإدارى وتطوير أداء المحافظات برؤى وأفكار شبابية، تمثلت فى قرارات بتعيين شباب مؤهلين علمياً وعملياً، وبرزوا فى مجالات متنوعة مثل الإدارة العامة، والاقتصاد، والتنمية المستدامة.

وتصدّرت السيدات والشباب المشهد فى التشكيل الحكومى الجديد بـ23 نائباً للوزراء و32 نائباً للمحافظين، إضافة إلى أنّ وزير الإسكان لم يتجاوز عمره الـ42 عاماً، كما أنّ وزيرى المالية والأوقاف 48 عاماً، ونواب الوزراء وصل عمر أصغرهم إلى 41 عاماً، فيما تولى مينا عماد حنا، نائب محافظ أسيوط، وعمره 30 عاماً.

ومن أبرز نواب المحافظين: «هشام أحمد أبوزيد نائباً لمحافظ الأقصر - بلال السعيد حبش نائباً لمحافظ بنى سويف - حازم عمر أحمد عمر نائباً لمحافظ قنا - أحمد أنور العدل نائباً لمحافظ الدقهلية - شيماء محمد الصديق نائباً لمحافظ دمياط - محمود محمد عبدالغنى نائباً لمحافظ الغربية - محمد إبراهيم موسى نائباً لمحافظ المنوفية - عمر عثمان نعمان نائباً لمحافظ بورسعيد - أحمد محمود عبدالمعطى حسين نائباً لمحافظ الشرقية - لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية - حازم محمد جودة الديب نائباً لمحافظ البحيرة - عمرو مجدى البشبيشى نائباً لمحافظ كفر الشيخ - أحمد عصام الدين موسى نائباً لمحافظ الإسماعيلية - عبدالله رمضان توفيق نائباً لمحافظ السويس - عاصم عبدالغفار سعدون نائباً لمحافظ شمال سيناء - عمرو حلمى لاشين نائباً لمحافظ أسوان - ماجدة حنا بباوى نائباً لمحافظ البحر الأحمر - إيناس سمير حافظ نائباً لمحافظ جنوب سيناء - حنان مجدى نور الدين نائباً لمحافظ الوادى الجديد».

دعم القيادة السياسية للشباب

وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة غادة على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «القيادة السياسية فى مصر دأبت على تقديم دعم كبير للشباب، وتمكينهم من المشاركة الفعّالة فى الحياة العامة والقيادية، وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أولت الدولة اهتماماً خاصاً بفئة الشباب، إدراكاً منها لأهمية دورهم فى بناء مستقبل مصر، وقد تجسدت هذه الرؤية فى عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب لتولى مناصب قيادية والمشاركة فى صنع القرار».

وأوضحت «غادة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مؤتمرات الشباب الوطنية، التى تُعقد بانتظام، من أهم المبادرات الداعمة للشباب، حيث تُتاح لهم فرصة لقاء القيادة السياسية ومناقشة القضايا الوطنية والعالمية، وتُعد هذه المؤتمرات منصة حيوية لتبادل الأفكار والآراء وتعزيز التواصل بين الشباب وصناع القرار، مؤكدة أن الشباب هم الأكثر قدرة على التعامل مع مستجدات العالم من تكنولوجيا وذكاء اصطناعى وتوظيفهم فى كل المجالات، وتسويقهم بأدوات مبتكرة ومخاطبة الرأى العام بلغة يطلبها.

وأشارت النائبة إلى أن الحكومة عينت شباباً فى مناصب نواب ومساعدين للمحافظين، بما يعكس الثقة الكبيرة فى قدراتهم وإمكاناتهم، وهذا التوجه يُتيح للشباب الفرصة لاكتساب الخبرات العملية والمساهمة بفاعلية فى تطوير المجتمعات المحلية، لافتة إلى دور الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل فى إطلاق العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للقيادة والإدارة، وتشمل هذه البرامج مجالات متنوعة مثل الإدارة العامة، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال، ما يساعد فى إعداد جيل من القادة الشباب المؤهلين.