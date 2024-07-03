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ننشر الصورة الرسمية للفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع الجديد

كتب:

محمد مجدي
08:43 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

ننشر الصورة الرسمية للفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، في قصر الاتحادية الرئاسي.

يذكر أن الفريق أول عبدالمجيد صقر قد تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية، ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، ونائب مدير الكلية الحربية، ومدير كلية القادة والأركان، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية، ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي ترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، صباح اليوم، لرتبة فريق أول، وتكليفه بمنصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.