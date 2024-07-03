ننشر الصورة الرسمية للفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع الجديد

ننشر الصورة الرسمية للفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، في قصر الاتحادية الرئاسي.

يذكر أن الفريق أول عبدالمجيد صقر قد تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية، ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، ونائب مدير الكلية الحربية، ومدير كلية القادة والأركان، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية، ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي ترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، صباح اليوم، لرتبة فريق أول، وتكليفه بمنصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.