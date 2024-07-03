ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد

الاسم : أحمد فتحي إبراهيم خليفة

السلاح : المدفعية

الرتبة : فريق

تاريخ الميلاد : 17/10/1966

تخرج من الكلية الحربية عام 1987

الدفعة 80 حربية

التأهيل العسكري :

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية .

الوظائف الرئيسية التي شغلها :

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عُين مساعداً لمدير المدفعية، ثم مديراً لمعهد المدفعية ، ثم مديراً لإدارة الشئون المعنوية ، ثم رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ، ثم رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة ، ثم أميناً عامًا لوزارة الدفاع .

الأنواط والنياشين :

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط العملية الشاملة بسيناء، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية، وميدالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 1973، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية اليوبيل الذهبي للثورة، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973.