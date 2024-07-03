أخصائية نفسية: البخيل يخاف على ابنه ويحبه لكنه لا يعطيه (فيديو)

قالت الدكتورة سمر كشك، أخصائي الصحة النفسية، إنّ البخيل يكون بخيلا في كل شيئ سواء عواطفه أو مشاعره أو عطائه أو التزامه.

البخيل يشعر بأزمة نفسية عند إخراجه للمال

وأوضحت «كشك»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أنّ البخيل يشعر بأزمة نفسية وهو يعطى، ويخاف على ابنه ويحبه لكنه لا يعطيه، لأنه لو العطاء البر يصبح رافضًا للزواج، لأن البخل بيكون صفة أساسية في سماته ولن تتغير.

وأضافت: «البخيل لن يتغير حتى لو بيحب زوجته أو عنده مشكلات لازم يحلها لن يتغير، إلا بصدمة عصبية شديدة نتيجة البخل، لكن لو تزوج عليها أن تضعه أمام التزاماته الأساسية».