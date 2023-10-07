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البخل ليس في المال فقط.. تعرف على أبرز أنواعه

كتب:

منى صلاح
07:30 م | السبت 07 أكتوبر 2023
الدكتور حافظ أنور باشا

الدكتور حافظ أنور باشا

قال الدكتور حافظ أنور باشا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ البخل لا يقتصر على منع المال عن المحتاج فحسب، بل يتعداه إلى منع العطاء عن الغير في عدة أمور، مثل بخل العلم وبخل الصنعة، وغيرها، مستشهداً بقول ابن حجر: «المراد إلقاء البخل في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه ويترك التعليم والفتوى».

باشا: الغني إن يبخل بماله يهلك الفقير

وأضاف «باشا» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم السبت، أنَّ الصانع يبخل بصنعته حتى يترك تعليم غيره، والغني يبخل بماله حتى يهلك الفقير، قائلاً: «البخل ليس مقتصراً على بخل المال فحسب، بل يتعداه إلى بخل العلم، فإذا سئل العالم ولم يجب فهو بخيل، وإذا استفتي في مسألة فلم يفتِ فهو بخيل».

الله هو المعطي.. فلا تخشَ فوات الرزق

وتابع العالم الأزهري، أنَّ البخل ليس بالمال والعلم فحسب، إنما بالصنعة أيضاً: «بأن يخشى إذا علم غيره صنعته ناطحه ونافسه في الرزق»، وهذا بخل لأن الأرزاق بيد الله فلا تبخل على غيرك، والله وحده المُعطي.

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