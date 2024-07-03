طائرة أمريكية تهبط اضطراريا لسبب غريب.. ماذا وجدوا على متنها؟

تنفيذ الهبوط الاضطراري من الحلول التي يلجأ إليها طاقم الطائرة عند حدوث الأزمات التي لا يكون لها حل في الهواء وتحتاج إلى تدخل سريع من فرق متخصصة أو نتيجة لوجود مشكلة طقسية شديدة تعرض حياة ركاب الطائرة للخطر، وعلى الرغم من كونه أمرًا شائعًا ووارد الحدوث في مثل هذه الحالات، إلا أن لجوء طاقم طائرة تجارية أمريكية لتنفيذ هبوط اضطراري قبل أيام كان نتيجة لسبب غريب وغير مسبوق.. فما هو؟

تنفيذ هبوط اضطراري لسبب غريب

حسب ما ورد على موقع «العربية»، نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد نفذ طاقم طائرة تجارية أمريكية هبوطًا اضطراريًا في مطار جون كينيدي بنيويورك لسبب غريب جدًا، وهو اكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة، ما أشاع المخاوف من حدوث تلوث في الطائرة، وأدى إلى عدم إتمام الرحلة وتعطل مئات الركاب الذين كانوا على متنها والذين كانوا في طريقهم من ديترويت في الولايات المتحدة الى العاصمة الهولندية أمستردام.

ونفذ طاقم الطائرة الأمريكية التابعة لشركة طيران «دلتا إيرلاينز» الهبوط الاضطراري في نيويورك بعد اكتشاف تقديم وجبات طعام فاسدة للركاب على متن الطائرة في أثناء الرحلة التي كان مقرر أن تعبر المحيط الأطلسي.

سيارات الإسعاف في انتظار الركاب

وبعد تنفيذ الهبوط الاضطراري نتيجة اكتشاف وجبة طعام فاسدة على متن الطائرة، تم تحويل الطائرة إلى أحد المطارات الأمريكية الرئيسية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حسب تصريحات المتحدث باسم شركة الطيران، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف كانت تنتظر على المدرج عندما هبطت الطائرة في مطار جون كنيدي لتقديم أي رعاية طارئة للركاب، كما قدمت الشركة اعتذارها للركاب، وأعلنت أنها بدأت التحقيق في الحادث.

جدير بالذكر أن الطائرة الأمريكية من طراز إيرباص A330، كانت تحمل على متنها 277 راكبًا عندما غادرت ديترويت بولاية ميتشيجان، قبل الساعة 11 من مساء يوم الثلاثاء.