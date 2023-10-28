هبوط اضطراري لطائرة قيرجيزية في مطار روسي

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران القرجيزية «أفيا ترافيك»، بهبوط اضطراري في مطار سامارا الروسي، بسبب مشاكل في أحد محركاتها، دون وقوع إصابات، وفقا لما لما ذكرته السلطات الروسية.

وكانت الطائرة من من طراز «إيرباص» وتحمل الرقم «يو كيه 884»، في طريقها من العاصمة الروسية «موسكو» إلى بيشكيك عاصمة جمهورية قيرجيزستان الواقعة في أسيا الوسطى، وكان على متنها 190 راكبا وأفراد الطاقم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.