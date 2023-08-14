هبوط اضطراري لطائرة وزيرة خارجية ألمانيا للمرة الثانية خلال عامين

تسبب عطل فني في طائرة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في هبوط الطائرة اضطرارياً في إمارة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، وهي الواقعة الثانية التي تتعرض فيها طائرة الوزيرة الألمانية لعطل فني خلال عامين متتاليين.

نزول وصعود وهبوط مرة أخرى بسبب العطل

Herzlichen Dank an die Crew der Flugbereitschaft @Team_Luftwaffe für die sichere Landung!



Wegen eines mechanischen Problems mit den Landeklappen mussten wir unsere Reise nach Australien unterbrechen und aus Sicherheitsgründen zunächst nach Abu Dhabi zurückkehren. pic.twitter.com/t9S2aS0kc6 — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) August 14, 2023

وذكر موقع «شيب نيوز» الألماني أن طائرة وزيرة الخارجية كانت متجهة إلى أستراليا، في بداية جولة تستغرق أسبوعاً بمنطقة المحيط الهادئ، حيث تجري محادثات في كل من نيوزيلندا وفيجي، وتوقفت الطائرة في مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي للتزود بالوقود، وبعد إقلاعها حدث عطل فني أدى إلى إفراغ الوقود وتعطل الطائرة، وعلى الفور عادت الطائرة سريعاً مرة أخرى إلى أبوظبي، بعد فترة وجيزة من المغادرة.

العمل على معرفة سبب وإصلاح العطل

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، عن السبب الذي أدى إلى تعطل الطائرة، مؤكداً أنه «سبب فني»، في الوقت الذي أشار فيه باتريك ديكمان، الصحفي المسافر مع وزيرة الخارجية، على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، «تويتر سابقاً»، أنه يتم حالياً العمل على تحديد الأضرار التي حدثت بالطائرة، ويجري العمل على إصلاحها.

حادث تعطل سابق لطائرة وزيرة الخارجية الألمانية

وفي وقت سابق من العام الماضي، تعرضت الطائرة التي تقل وزيرة الخارجية الألمانية، لمشاكل تقنية، بسبب تراكم الجليد على الطائرة، واضطرت الوزيرة حينها إلى إلغاء اجتماع مع نظيرها البريطاني، وألغيت الرحلة على الفور.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم المشاركة في مراسم إعادة أصول ثقافية إلى ممثلين عن إحدى جماعات الشعوب الأصلية بمدينة كانبرا في أستراليا، غداً الثلاثاء، وهو شعب «كورنا»، وتتضمن تلك الأصول الثقافية 4 قطع من متحف «جراسي» في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، وكان تم تقديم طلب استعادة هذه القطع، التي تشمل سيفاً خشبياً، ورمحاً، وشبكة صيد، وهراوة، التي تعود إلى شعب «كورنا»، للسلطات الألمانية.