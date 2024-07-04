قبل ساعات من غلق باب التسجيل.. كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، فبعد أن تم مد مهلة التقديم، ليتم غلق التقديم اليوم الخميس الموافق 4 يوليو، ليستمر التقديم له ما يقرب من 50 يوما، وحددت وزارة الداخلية الفئات التي يحق لها التقديم للمعهد وهم الحاصلون على الشهادة الإعدادية وما يعادلها من شهادات، لدراسة فنون القتال على مدار 4 سنوات.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 قبل ساعات من غلق التقديم

وحددت وزارة الداخلية كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 في خطوات بسيطة إلكترونيا، تتمثل في الآتي:

- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، ثم الدخول منه للصفحة الخاصة بخدمات معاوني الأمن، أو الدخول إليها من هنـــــــــــــــــا.

- وبعدها يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به بالراغب في التقديم، بالإضافة إلى كلمة المرور أيضا للدخول للحساب الخاص به على موقع الوزارة.

- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة من الراغب في التقديم للتقديم بالمعهد، والتي تظهر على الصفحة الموجودة أمامه.

- وبعد التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، يتم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.

- وبعد غلق التقديم تقوم الوزارة بتحديد موعد الاختبارات التي سبق وأعلنت أماكنها، حتى يستطيع الطلاب أداء الاختبارات في الموعد المحدد لهم.